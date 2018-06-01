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Опубликована программа правительства Армении


На сайте правительства Армении  e-gov.am опубликована программа правительства (доступен текст на армянском языке).

Как сообщает Арменпресс, в разделе основных направлений деятельности правительства отмечается, что ключевой целью деятельности правительства Армении является закрепление ценностей ненасильственной, бархатной революции в апреле-мае 2018 года в Армении в качестве основы общественных и национальных отношений и реализация идей революции в качестве постоянной политической реальности.

В программе также говорится о подготовке к внеочередным выборам.




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