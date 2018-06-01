Вице-премьер Армении принял представителей Международного фонда сельскохозяйственного развития

Вице-премьер Армении Тигран Авинян принял представителей Международного фонда сельскохозяйственного развития.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече присутствовали региональный директор Фонда по проектам в Армении Науфель Телахиг, технический директор Питер Кристенсен, руководитель ереванского офиса Ашот Варданян, финансовый менеджер Ваге Арутюнян и руководитель департамента мониторинга Мария Мурадян.

Собеседники обсудили перспективы сотрудничества, планируемые проекты, приоритеты правительства в аграрном секторе.

Было подчеркнуто, что целью сотрудничества является преодоление нищеты в регионах путем оказания помощи мелким фермерам и уязвимым группам.

В рамках сотрудничества между сторонами особое внимание будет уделяться регулированию проблемы ирригации, развитию навыков и способностей людей, а также поощрению социального капитала.