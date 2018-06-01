Армения призывает европейских партнеров скорее довести до конца процесс ратификации соглашения Армения-ЕС: глава МИД

Вступление в силу с 1 июня на временной основе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом касается широкого спектра положений документов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил в Национальном Собрании министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.

Он поблагодарил парламент за скорейшее выполнение внутренних процедур и ратификацию соглашения. “Этот процесс продолжается, и мы призываем наших партнеров довести этот процесс до конца”, - сказал министр.

Глава МИД добавил, что внутри правительства создается институциональная платформа, которая будет координировать реализацию пунктов соглашения.

“В ближайшее время, во второй половине июня, состоится заседание Совета по сотрудничеству, на котором мы подытожим проделанную работу”, - добавил Зограб Мнацаканян.

Постоянная комиссия НС по вопросам европейской интеграции намерена провести парламентские слушания по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.