Представитель МИД РФ дал жесткий ответ на вопрос азербайджанского журналиста

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артема Кожина дал жесткий ответ на вопрос азербайджанского журналиста, который содержал провокационные формулировки. Вопрос касался заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости участия Арцаха в переговорном процессе по нагорно-карабахскому урегулированию.

Как сообщает Арменпресс, в своем вопросе азербайджанский журналист использовал фразу “оккупированные территории Азербайджана”, а власти Арцаха назвал “незаконным режимом”, что заставило представителя МИД РФ дать жесткий ответ.

Представляем вопрос азербайджанского журналиста и ответ Артема Кожима.

“В одном из своих недавних интервью Премьер-министр Армении заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта невозможны без участия незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. Насколько подобные заявления осложняют процесс урегулирования и мешают сторонам найти общий язык?” – спросил азербайджанский журналист.

“Ваши громкие заявления, которые не укладываются в рельсы, заложенные, в частности, ОБСЕ, наверное, представляются неконструктивными”, - отметил Кожин.