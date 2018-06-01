Министр иностранных дел Армении принял участников 9-го Всеармянского форума журналистов

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 1 июня принял участников 9-го Всеармянского форума журналистов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя журналистов из диаспоры, министр Мнацаканян подчеркнул, что армянские СМИ имеют большой вклад в укреплении связей между родиной и диаспорой.

Министр подчеркнул важность встреч в таком формате, которые дают хорошую возможность информировать живущих за рубежом соотечественников о внешней политике Армении.

Министр иностранных дел проинформировал журналистов о приоритетах внешней политики Армении, указав подходы Армении по вопросам международной повестки дня, затронул процесс урегулирования карабахского конфликта и недавние внутриполитические события.

Зограб Мнацаканян ответил на многочисленные вопросы журналистов относительно внешней политики, проводимой Арменией в новых условиях.