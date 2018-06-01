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Правительство расширило круг бенефициаров отсрочки от обязательной военной службы


Правительство приняло соответствующее решение о расширении круга бенефициаров отсрочки от обязательной военной службы для тех, кто занимается наукой и образованием, и имеет значительные достижения в этих областях.

Как сообщает Арменпресс, предлагаемые изменения направлены на обеспечение возможности для участия в устойчивой деятельности в области науки и образования.


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