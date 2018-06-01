Правительство расширило круг бенефициаров отсрочки от обязательной военной службы

Правительство приняло соответствующее решение о расширении круга бенефициаров отсрочки от обязательной военной службы для тех, кто занимается наукой и образованием, и имеет значительные достижения в этих областях.

Как сообщает Арменпресс , предлагаемые изменения направлены на обеспечение возможности для участия в устойчивой деятельности в области науки и образования.