Правительство расширило круг бенефициаров отсрочки от обязательной военной службы
Правительство приняло соответствующее решение о расширении круга бенефициаров отсрочки от обязательной военной службы для тех, кто занимается наукой и образованием, и имеет значительные достижения в этих областях.Как сообщает Арменпресс, предлагаемые изменения направлены на обеспечение возможности для участия в устойчивой деятельности в области науки и образования.
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