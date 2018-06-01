Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июнь

Биньямин Нетаньяху готов к работе с новым правительством Армении


Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с его избранием на пост премьер-министра, пожелав ему успехов в продвижении Армении к дальнейшему развитию и процветанию. Нетаньяху также поздравил премьер-министра и армянский народ с 100-летием Первой Армянской Республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, отметив, что Израиль и Армения в прошлом году отметил 25-летие установления дипломатических отношений, Нетаньяху подчеркнул, что солидарность между двумя странами базируется на аналогичных историческом опыте двух народов и многовековом присутствии армян на Святой Земле, в частности, в Иерусалиме.

«Израиль готов расширить свое сотрудничество с Арменией по ряду ключевых областей, включая сельское хозяйство, энергетику, управление водными ресурсами и развитие инфраструктур. Я с нетерпением жду совместной работы с Вами и новым правительством Армении, чтобы развивать более сильное армяно-израильское партнерство», - говорится в послании премьер-министра Израиля.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации