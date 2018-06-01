Директор Молодежного фонда Армении совершил хищение в особо крупном размере

Следственный комитет Армении 25 мая принял заявление члена Попечительского совета Молодежного фонда Армении, депутата Карена Авагяна, согласно которому 6 апреля исполнительный директор Фонда Александр Тер-Овакимян подписал с самим собой кредитное соглашение от имени Фонда в размере 326 миллионов драмов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Следственного комитета, было возбуждено уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере.