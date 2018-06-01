Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июнь

Time сделал обложку с помощью 958 дронов


Журнал Time показал новую обложку, которая была создана с использованием 958 беспилотных летательных аппаратов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Time в сотрудничестве с Intel запустили в небо над Калифорнией 958 дронов компании Shooting Star. Беспилотники, которые выглядели как красные светящиеся точки, сформировали традиционную рамку на обложке журнала и логотип Time.

Как отмечается, это первая обложка Time, сделанная с помощью беспилотников. Она отличается от всех остальных, созданных за 95-летнюю историю журнала.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации