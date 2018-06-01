Time сделал обложку с помощью 958 дронов

Журнал Time показал новую обложку, которая была создана с использованием 958 беспилотных летательных аппаратов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Time в сотрудничестве с Intel запустили в небо над Калифорнией 958 дронов компании Shooting Star. Беспилотники, которые выглядели как красные светящиеся точки, сформировали традиционную рамку на обложке журнала и логотип Time.

Как отмечается, это первая обложка Time, сделанная с помощью беспилотников. Она отличается от всех остальных, созданных за 95-летнюю историю журнала.