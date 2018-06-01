Решающий голос Арцаха как участника конфликта был и остается важным фактором: глава МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что решающий голос Арцаха как участника конфликта был и остается важным фактором. Как сообщает Арменпресс, об этом министр заявил в парламенте в ответ на вопрос депутата Вардана Бостанджяна о заявлении премьер-министра Армении Николя Пашиняна об участии Арцаха в переговорах.

“Было бы правильно дать более широкий ответ на ваш вопрос в течение нескольких недель. Вы упомянули озвученные Арменией некоторые позиции, я думаю, что программа правительства уже доступна, и вы увидите в ней наши формулировки, согласно которым решающий голос Арцаха как участника конфликта был и остается очень важным фактором в нашей позиции”, - сказал министр.

Что касается позиции международных структур, в частности, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, по поводу участия Арцаха в переговорах, глава МИД сказал, что комментарии к реакциям должны быть сделаны позже.