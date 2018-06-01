Президент представляет идеальную Армению без детских домов, где все дети будут жить в семьях

Армения должна стать страной, где не будет необходимости в детских домах. Все дети должны быть счастливы в своих семьях. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал президент Армении Армен Саркисян в Международный день защиты детей во время визита в благотворительный центр НПО «Орран» в Ереване.

«Дети - это наша любовь, жизнь и будущее. Я очень рад, что сегодня я провожу время с детьми “Оррана”. Я много слышал о совершенной здесь работе. В моем лице и моей жены от имени всех родителей я благодарю за прекрасную работу, которую проводит “Орран”», - сказал президент, добавив, что это был его первый визит и заверил, что он не станет последним.

Отвечая на вопрос, какой должна стать Армения, чтобы дети чувствовали себя полностью защищенными, президент сказал, что однажды она станет такой страной, чтобы учредители “Оррана” - семья Ованнисянов, закрыла свою организацию ввиду отсутствия нуждающихся детей.

Фото: Мхитара Хачатряна

«Другими словами, страна должна быть настолько хороша, чтобы не было необходимости в таких центрах. Каждый ребенок должен в школе и дома получать то, что ему нужно», - сказал он, добавив, что еще предстоит сделать много работ, чтобы дети почувствовали себя полностью счастливыми в своих семьях.

Армен Саркисян отметил, что его жена более счастлива, так как у нее больше времени, чтобы провести с внуками.

Президент также вспомнил свое детство вместе с детьми. Он жил на улице Демирчяна. По его словам, у него были и яркие, и печальные дни. «У меня был прекрасный день, когда моя бабушка, живущая за границей, посетила нас в 1963 году. Но у меня также были печальные воспоминания, когда я потерял отца в 1964 году, когда мне было всего 11 лет. У меня было детство обычного армянского ребенка», - сказал он.

Президент Саркисян поздравил всех детей, проживающих в Армении, Арцахе и Диаспоре. Он поздравил всех детей, которые не являются армянами, но живут в Армении.

Уже 15 лет дети организации “Орран” отмечают 1 июня вместе со своими гостями и репортерами. Ее основатель Армине Ованнисян сказала, что 1 июня этого года было уникально, поскольку к ним присоединились президент и его жена, а также дети национальных меньшинств. Она сказала, что визит президента удивил детей.

Организация “Орран” была создана в центре Еревана в апреле 2000 года. Ее миссия - отвлечь уязвимых детей с улиц и привлечь их к академической, культурной и внеклассной деятельности, выявлять и развивать интересы и таланты уязвимых детей в плане рабочей карьеры, помогать находящимся “в кризисе” семьям, помогать одиноким и нуждающимся пожилым людям и предотвращать распространение нищеты и попрошайничества среди детей и престарелых.