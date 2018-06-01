СМИ: прокуратура ФРГ вновь потребовала экстрадиции Пучдемона в Испанию

Германская прокуратура в очередной раз потребовала экстрадиции бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона в Испанию. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство DPA.

Это уже третий раз, когда обвинитель требует от суда удовлетворить прошение об экстрадиции. В предыдущие разы ходатайства были отклонены.

Пучдемон бежал в Брюссель из Испании в конце октября прошлого года после проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом региона независимости. 25 марта он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию после выдачи испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Сейчас политик находится в ФРГ, по решению германского суда его выпустили на свободу под залог в €75 тыс.