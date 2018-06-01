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На Плутоне нашли дюны из метанового льда


Ученые нашли доказательства существования на Плутоне дюн из замороженного метана, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Согласно данным исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Science, рельеф этой далекой карликовой планеты более разнообразен, чем считалось ранее.

Ранее предполагалось, что атмосфера Плутона слишком разрежена и не обладает качествами, которые присущи атмосфере нашей планеты - например, не может формировать барханов и дюн.

Открытие было сделано после анализа фотографий, сделанных аппаратом НАСА "Новые горизонты", пролетевшим рядом с Плутоном в июле 2015 года.

Космический зонд летел к планете почти 10 лет, промчавшись мимо Плутона на скорости почти 60 тысяч км/ч.

 




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