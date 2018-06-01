Внешняя политика Армении должна исходить исключительно из национальных интересов страны: Ашотян

1 июня по инициативе председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям А.Ашотяна прошли дебаты с участием членов комиссии и министра иностранных дел РА З.Мнацаканяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В заседании приняли участие также советники президента и премьер-министра страны.

В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов внешнеполитической повестки дня, эффективного применения инструментария парламентского надзора.

Коснувшись внешнеполитической повестки, председатель комиссии отметил, что внешняя политика Армении должна исходить исключительно из национальных интересов страны.

Обратившись к урегулированию НК-проблемы, глава МИД отметил, что в переговорном процессе статус и обеспечение безопасности Арцаха – приоритеты Армении.

На встрече подчеркнута важность совместных действий в области внешней политики – с полноценным включением парламентского компонента в инструментарий дипломатии.