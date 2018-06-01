Сербия будет решать косовский вопрос на референдуме

Решение косовского вопроса будет вынесено властью Сербии на референдум. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич в эфире национального телевидения.

"Мы выйдем к народу. Получим мы поддержку или нет, будет вопросом нашей ответственности перед будущим страны", - заявил Вучич. На уточняющий вопрос журналистки, будет ли референдум способом выйти к гражданам, Вучич ответил: "Одним из способов, совершенно точно".

"Если вы хотите менять конституцию, а на европейском пути мы должны это сделать, необходимо идти на референдум, чтобы граждане выразили свое мнение", - подчеркнул сербский лидер.

Поскольку вступление Сербии в ЕС невозможно без признания независимости Косова, то фактически гражданам на референдуме будет предложен вопрос, готовы ли они отказаться от Косова и Метохии ради вступления Сербии в Европейский союз, считают аналитики.