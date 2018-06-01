В Англии сердитый лебедь не дает туристам плавать по каналу

Большой злой лебедь по имени Альберт терроризирует туристов на Великом западном канале в поселке Тивертоне графства Девон. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Птица нападает на любого, кто проплывает мимо гнезда на лодке или байдарке, а недавно Альберт даже потопил надувной каяк, и туристу пришлось вплавь добираться до берега.

Лебедь и его "жена" Виктория уже четыре года гнездятся на земле местного жителя Тони Никсона, где за это время очень часто наблюдаются нападения. Пик агрессии Альберта приходится на время высиживания яиц, то есть с середины марта по июнь.