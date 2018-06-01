Суд Киева признал законным выдворение Саакашвили в Польшу

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска лидеру "Движения новых сил" Михаилу Саакашвили о признании незаконным решения о выдворении его в Польшу. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины, администрации Государственной пограничной службы Украины, принял решение - отказать Саакашвили в удовлетворении исковых требований", - говорится в сообщении.

Саакашвили просил суд признать незаконным решение о выдворении, а также обязать миграционную службу отменить его.

Суд постановил, что Саакашвили был выдворен в Польшу как лицо, незаконно находившееся на территории Украины по стандартной процедуре на основании Соглашения между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, а в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. 12 февраля текущего года экс-президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Позже Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.





