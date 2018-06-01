На Гавайях объявили обязательную эвакуацию из-за извержения вулкана Килауэа

Власти американского штата Гавайи объявили об обязательной эвакуации жителей нескольких районов в связи с извержением вулкана Килауэа, как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства округа Гавайи.

"Обязательной эвакуации подлежит селение Леилани-Эстейтс. У жителей есть время до 12.00, завтра, в пятницу, 1 июня (01.00 мск субботы), чтобы покинуть зону обязательной эвакуации", — говорится в сообщении.

Представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям заявил, что отказавшиеся от эвакуации жители могут быть арестованы. Ранее эвакуация была добровольной.

Власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Позднее стало известно, что потоки лавы уничтожили по меньшей мере 77 домов.