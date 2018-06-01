Доказана эффективность вакцины против рака мозга

Американские ученые из Сент-Луиса (США) завершают успешное слепое рандомизированное контролируемое испытание противоопухолевой вакцины DCVax-L. Как показали предварительные результаты, новая терапия улучшила выживаемость пациентов с агрессивной глиобластомой. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

В исследовании принял участие 331 пациент, который был случайным образом распределен в две группы. В первой добровольцы проходили стандартную химиотерапию с применением персонализированной вакцины, во второй химиотерапия была совмещена с плацебо.

Обычно пациенты с глиобластомой живут, в среднем, менее 18 месяцев после постановки диагноза. В ходе исследования средняя выживаемость у добровольцев составила чуть более 23 месяцев. При этом 100 пациентов дожили до 40,5 месяца. ученые уверены, что продолжительность жизни увеличилась из-за DCVax-L.