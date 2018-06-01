Правительство Армении предоставило налоговые льготы «Алекс Текстиль»
Правительство Армении на заседании 1-го июня предоставило налоговые льготы ООО «Алекс Текстиль». Как передает «Арменпресс», компания освобождена от таможенных пошлин за импорт технологического оборудования, их составляющих и дополнительных частей, сырья и материалов, импортируемых в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере. В частности, речь идет об импорте трикотажной ткани.
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