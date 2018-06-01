Ара Баблоян отбывает в Российскую Федерацию

4-5 июня для участия в Международном форуме развития парламентаризма в Москве будет находиться возглавляемая Председателем НС А.Баблояном делегация, в составе которой вице-спикер НС М.Мелкумян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В рамках визита намечается также ряд встреч.