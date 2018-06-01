Государственный министр Республики Арцах принял Почетного консула Армении в штате Невада

Государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян 1 июня принял Почетного консула Армении в штате Невада Адрушана Арменяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства Республики Арцах, приветствуя гостя, государственный министр отметил важность активизации усилий американских штатов в процессе признания Республики Арцах и развития двусторонних торгово-экономических отношений с Соединенными Штатами Америки. За большой вклад в эту деятельность А. Арутюнян выразил благодарность армянам Америки, особенно армянской общине Невада. Министр подчеркнул их активную роль, особенно в укреплении связей между Родиной и Диаспорой.

В ходе встречи Почетный консул Армении передал А. Арутюняну книгу и сувенир в память о мемориале к 100-летию Геноцида армян в Лас-Вегасе, США.

Собеседники также обменялись мнениями об экономическом потенциале Арцаха, ряде инвестиционных программ и возможностях их реализации.