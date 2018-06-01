Гамбургеры от президента: Армен Саркисян собственноручно приготовил гамбургеры для детей “Оррана”

Воспитанники благотворительного фонда “Орран” попробовали гамбургеры, приготовленные президентом Армении Арменом Саркисяном и его женой Нуне Саркисян. Как сообщает Арменпресс, президент и его жена посетили “Орран” 1 июня по случаю Международного дня защиты детей.

“Детский праздник - это не только 1 июня, но и 365 дней в году”, - сказал президент Саркисян на встрече с воспитанниками “Оррана”.

В ходе визита Армен Саркисян сам пожарил мясо и вместе с женой приготовил гамбургеры для детей. Президент пошутил, что госпожа Нуне Саркисян может подтвердить, что его блестящей работой на кухне была яичница.

“И сегодня я должен сделать первый шаг и приготовить гамбургеры”, - сказал он.

Фото: Мхитара Хачатряна

Армен Саркисян и его жена сели за стол вместе с детьми. Спначала дети спели, потом начали есть.

9-летняя Лили Мкртчян отметила, что гамбургеры действительно вкусные. Она также добавила, что хотела бы снова увидеть президента.

“Орран” - благотворительная неправительственная организация, основанная Армине и Раффи Ованнисянами в 2000 году. Миссия “Оррана” - помочь оказавшимся на улицах детям, включая их образовательные, культурные, психологические, медицинские и социальные услуги, помочь тем, кто находится в кризисе. В настоящее время в центре Еревана воспитывается 115 детей, а Ванадзора - 125 человек. У “Оррана” также есть Служба по уходу за пожилыми людьми.