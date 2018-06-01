Судебные слушания по делу голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которому предъявлены обвинения в изнасиловании, начнутся 5 июня в Нью-Йорке. Как сообщило агентство AFP, такое решение принято прокуратурой Манхэттена, которая занимается расследованием в связи с этим громким скандалом, передает Арменпресс.

25 мая продюсер предстал перед судом в нью-йоркском районе Манхэттен и был освобожден под залог в размере $1 млн. Вайнштейна обязали носить специальное устройство, отслеживающее его местонахождение. Кроме того, ему запрещено выезжать за пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут.

По данным газеты The New York Times, в изнасиловании продюсера обвинила женщина, которая пожелала остаться неизвестной. Кроме того, в роли истца выступает другая женщина по имени Лусия Эванс. Она утверждает, что в 2004 году Вайнштейн насильно склонил ее к нежелательной интимной близости. Специально сформированное большое жюри ранее ознакомилось с показаниями женщин и сочло их достаточными для передачи дела в суд.