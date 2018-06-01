Ингури ГЭС возобновила работу после аварии
15:34, 1 Июнь, 2018
Ингури ГЭС возобновила работу после аварии, произошедшей вечером 24 мая, как передает Арменпресс, об этом сообщил Sputnik Грузия технический директор станции Гия Хубуа.
Аварийное отключение Ингури ГЭС вызвало дефицит электроэнергии в энергосистеме Грузии, в результате чего части Тбилиси и нескольким регионам страны не подавалась электроэнергия. Причиной аварии стало частичное затопление машинного зала гидроэлектростанции. Для восполнения дефицита электроэнергия импортировалась из России, Армении и Турции.
"В четверг поздно вечером включились два агрегата, в пятницу — еще один. К вечеру должен заработать и четвертый агрегат, и работа полностью возобновится", — заявил Хубуа.