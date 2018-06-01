Ингури ГЭС возобновила работу после аварии, произошедшей вечером 24 мая, как передает Арменпресс, об этом сообщил Sputnik Грузия технический директор станции Гия Хубуа.

Аварийное отключение Ингури ГЭС вызвало дефицит электроэнергии в энергосистеме Грузии, в результате чего части Тбилиси и нескольким регионам страны не подавалась электроэнергия. Причиной аварии стало частичное затопление машинного зала гидроэлектростанции. Для восполнения дефицита электроэнергия импортировалась из России, Армении и Турции.

"В четверг поздно вечером включились два агрегата, в пятницу — еще один. К вечеру должен заработать и четвертый агрегат, и работа полностью возобновится", — заявил Хубуа.





