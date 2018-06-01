Лавров 7 июня проведет переговоры с главой МИД Армении

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 7 июня впервые после смены правительства в Армении посетит Москву, где состоятся переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по двусторонним отношениям и урегулированию в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Предполагается обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина в Сочи 14 мая", - сказал он.

"Состоится обмен мнениями по вопросам нагорнокарабахского урегулирования", - добавил Кожин.





