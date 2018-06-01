КГД Армении не имеет функции регулирования ценообразования. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 1-го июня в НС Армении сказал председатель КГД Давид Ананян.

На вопрос, если супермаркеты стант платить 20% НДС, возможно ли, что в результате повысятся цены на продукты, он ответил: «И я слышал такие оценки. Подобную мысль выразил и Ваграм Багдасарян, будто были такие договоренности, чтобы не допустить резкого подорожания продукции на 50-60%. Однако задача прота и обыкновенна – если мы требуем соблюдения закона, то все должны платить положенные налоги».

По его словам, если в результате приведения хозяйственников в законное поле будет подорожание продукции на 50-60%, это будет означать повышение конкурентоспособности соседнего магазина, платящего налог на оборот.

«В свое время супермаркеты решили, что они должны конкурировать с мелкими магазинами и ларьками, пренебрегая эффектом масштаба, однако это не так. КГД проведет изучение в случае, если супермаркеты начнут повышать цены, чтобы определить обоснованность подорожания. Если законные действия ведут к нежелательным подорожаниям, тогда надо менять закон.пока же – плох закон или хорош, мы обязаны действовать в его рамках»,- сказал он.

Служба национальной безопасности Армении выявила схему уклонения от налогов, разработанную и долгое время используемую одним из крупнейших хозяйствующих субъектов.



Как сообщает пресс-служба СНБ, уклонение от налогов осуществлялось с использованием фиктивной деятельности индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на имена сотен граждан Армении.





По предварительным данным, было установлено, что ООО "Алекс Холдинг", обязанная выплачивать НДС, еще с конца 2016 года под предлогом сохранения цен на местную сельскохозяйственную продукцию, пришла к сговору с прежним руководством Комитета по госдоходам. Согласно договоренности, продажа приобретенной у фермеров сельскохозяйственной продукции осуществлялась в сети супермаркетов "Ереван Сити" посредством зарегистрированных на разных граждан ИП с ограничением денежного оборота в 115 млн. драмов. Это дало возможность вместо 20% НДС и подоходного налога платить всего лишь 2% от всего оборота.



Кроме того, руководство ООО "Алекс Холдинг" до мая 2018 года включительно, от имени сотрудников компании, членов их семей и родственников зарегистрировало у нотариуса 461 ИП, которые действовали в сети супермаркетов "Ереван Сити". При этом многие из них были зарегистрированы без ведома самих граждан с использованием находящихся в ООО "Алекс Холдинг" паспортов или их ксерокопий. Когда оборот ИП достигал ограничения в 115 млн. драмов, их деятельность прекращалась либо они ликвидировались, после чего использовались новые ИП.



Пользуясь представленной руководством Комитета по госдоходам противозаконной возможностью, ООО "Алекс Холдинг", кроме местной сельскохозяйственной продукции через ИП продавал также другую продукцию, в том числе импортированные товары, выплачивая только налог за оборот.



Согласно предварительным расчетам, общий оборот от продаж 461 ИП составил более чем 40 млрд. драмов, на которые было выплачено всего лишь 2% налога. В случае законной деятельности, "Алекс Холдинг" выплатил бы 20% НДС и подоходный налог от всей этой суммы.



Точная сумма причиненного государству ущерба от деятельности ООО "Алекс Холдинг" будет оценена экспертным (налоговым) аудитом при помощи судебно-бухгалтерской экспертизы в установленном порядке.



В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й статьи 205-й ("Уклонение от уплаты особо крупных налогов, пошлин или других обязательных платежей") и по части 3-й статьи 189-й ("Ложное предпринимательство") Уголовного кодекса Армении.



В рамках уголовного дела в ООО "Алекс Холдинг" было проведено 10 обысков, в результате которых были конфискованы бухгалтерские документы, электронные накопители, другие документы, привлеченные к делу как свидетельства. Были допрошены ответственные сотрудники ООО "Алекс Холдинг", регистрировавший ложные ИП нотариус, а также часть граждан, на имена некоторых были зарегистрированы ИП.

Специалисты думают, что в случае уплаты налогов супермаркеты повысят цены на сельхозпродукцию.