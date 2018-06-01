Испанскому правительству вынесен вотум недоверия

Конгресс депутатов Испании в пятницу вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Недоверие кабинету Рахоя выразили 180 парламентариев, 169 проголосовали против, один депутат воздержался. Таким образом возможность сформировать новое правительство Испании будет у социалиста Педро Санчеса.

Рахой, выступая в парламенте в преддверие голосования, фактически признал поражение. "Председателем будет Санчес (Педро Санчес, лидер социалистов). Будучи демократом, я приму решение этого парламента. Для меня было честью председательствовать в правительстве и оставить Испанию лучше той, которую я принял. Пусть меня простят те, кто чувствует себя обиженными. Спасибо всем", - сказал он.

На прошлой неделе испанский суд в рамках антикоррупционного дела "Гюртель" признал десятки лиц, связанных с Народной партией Рахоя, виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Суд также обязал Народную партию выплатить штраф в размере 245 тысяч евро. Именно после этого социалисты направили в Конгресс депутатов предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру.