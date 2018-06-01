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ЕС с 1 июня начнет спор в ВТО и введет пошлины на товары из США


Евросоюз инициирует с 1 июня спор в ВТО в связи с решением США ввести пошлины на металлы, а также введет пошлины на ряд американских товаров. Как передает Арменпресс, об этом заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

"Совершенно ясно, что Евросоюз должен защищать свои интересы, поэтому, как было вчера сказано председателем [Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером], сегодня ЕС начнет спор в ВТО и введет дополнительные пошлины на ряд товаров из США", - сказала она.





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