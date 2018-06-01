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Эксперт: арабский язык в Швеции занял второе место по распространенности


Арабский язык стал вторым по распространенности в Швеции после шведского из-за притока большого числа мигрантов.

Как передает Арменпресс, об этом в газете Svenska Dagbladet пишет шведский лингвист Микаэль Парквалль.

"В отношении языков в Швеции была пройдена историческая веха: теперь арабский является вторым наиболее распространенным родным языком Швеции", - отмечает он. При этом арабский вытеснил со второго места финский язык, пишет Парквалль.

В последние годы в Швецию приехали десятки тысяч мигрантов с Ближнего Востока. В 2015 году страна приняла 163 тыс. беженцев, в последующие два года - соответственно 29 и 26 тыс. человек.

Данные, полученные Паркваллем, не являются официальными, поскольку на государственном уровне Швеция не ведет такой статистики, считая подобные подсчеты оскорбительными для этнических групп, населяющих страну.



 

 




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