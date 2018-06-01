В Армении молодые летчики ЮВО приступили к полетам на вертолетах армейской авиации в горах

Молодые летчики – выпускники 2018 года из российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, начали отрабатывать посадку и взлеты на ударных Ми-24П и десантно-штурмовых вертолетах Ми-8МТШ в «экстремальных» высокогорных условиях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в преддверии полетов летчики, операторы и борттехники прошли медицинское обследование, получили допуск к полетам и сдали зачеты по парашютно-десантной подготовке.

На начальном этапе летчики отрабатывают элементы простого пилотирования, взлет, висение, подлеты и перемещения у земли, вертикальное снижение, приземление, посадку и облеты различных маршрутов над аэродромом.

«Только после того, когда в уверенном пилотировании вертолетчиков сомнений не будет, им будет разрешен самостоятельный полет по заданному маршруту», - рассказал командир вертолетной эскадрильи подполковник Юрий Оричак.

В общей сложности, вновь прибывшие молодые летчики должны будут налетать не менее 50 часов и выполнить более 20 самостоятельных посадок и взлетов на ограниченные площадки, находящиеся на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря. После доподготовки военные летчики начнут выполнять более сложные упражнения и полеты по заданным маршрутам.