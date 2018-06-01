У МО Армении нет обеспокоенности в связи с перемещением позиций ВС Азербайджана: Давид Тоноян
У Министерства обороны Армении нет никакой обеспокоенности в связи с перемещением позиций вооруженных сил Азербайджана, так как ситуация находится под нашим полным контролем. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.
На вопрос, были ли скопления ВС Азербайджана, о которых так много говорилось недавно, он ответил, что скопления были, поскольку Азербайджан был обеспокоен событиями в Армении.
Как заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, комментируя сведения о том, что азербайджанская сторона в Нахичеване пытается передвинуть вперед свои боевые позиции, эффективными действиями армянских ВС будет нейтрализовано любое перемещение азербайджанских боевых позиций.
Онпризвал всех здраво оценивать ситуацию и понимать, что азербайджанские ВС осуществляют передислокацию позиций на своей территории.
«У Министерства обороны Армении нет никакой обеспокоенности в связи с перемещением позиций вооруженных сил Азербайджана, так как ситуация находится под нашим полным контролем», - заявил Тоноян.На вопрос, есть ли необходимость во вмешательстве со стороны ОДКБ, он ответил, что таковой необходимости нет.
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