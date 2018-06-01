Замминистра иностранных дел Армении провел встречи в законодательном органе Литвы

В Вильнюсе заместитель министра иностранных дел Республики Армения Карен Назарян, в сопровождении посла Республики Армения в Литве Тиграна Мкртчяна, 31-го мая встретился с вице-спикером Сеймаса и председателем Комитета по европейским делам Гедиминасом Керкиласом и председателем Комитета поиностранным делам Юозасом Бернатонисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в начале встречи заместитель министра поздравил в связи со столетием независимости Литвы и выразил благодарность за то, что парламент Литвы одним из первых ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом.

Собеседники отметили важную роль национальных законодателей в процессе имплементации соглашения и, в целом, в дальнейшем развитии отношений между Республикой Армения и Европейским союзом.

В контексте развития двусторонних межпарламентских отношений стороны подчеркнули необходимость взаимных визитов парламентских делегаций и непрерывного сотрудничества законодателей двух стран в рамках многосторонних межпарламентских платформ.