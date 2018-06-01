Девушек в купальниках перестали фотошопить

Бодипозитивный бренд пляжной одежды Moana Bikini выпустил новую рекламную кампанию, в которой снялись женщины с разными типами фигур. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.

Акция, вдохновленная песнями певицы Бейонсе, прошла под лозунгом «Кто правит миром? Девушки!» (Who runs the world? Girls!).

«Наша новая кампания для Moana Bikini должна быть как можно более реалистичной. Мы вообще не использовали фотошоп, только чуть-чуть скорректировали цвета, — рассказала основательница компании 28-летняя Карина Ирби. — Как только мы начнем различать, где в соцсетях фотошоп, а где естественность, нам всем станет комфортнее».

В числе моделей, принимавших участие в фотосессии, был дуэт Any body girls: стройная девушка Джорджия и ее плюс-сайз подруга Кейт.