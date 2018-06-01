Канада поставила ультиматум в торговой войне с США

Канадское правительство подготовило список контрмер в ответ на введение США в отношении этой страны с 1 июля пошлин на импорт стали и алюминия. Меры могут коснуться товаров в общей сложности на 12,9 миллиарда долларов. Проект ответных мер размещен на сайте министерства финансов Канады, передает Арменпресс.

«Контрмеры вступят в силу 1 июля 2018 года и будут действовать до тех пор, пока США не снимут свои ограничения в отношении товаров из Канады», — говорится в сообщении канадскогоМинфина. Канадское правительство не исключает, что в дальнейшем могут последовать и другие ограничительные меры.

Канада составила два списка: товары из первого будут облагаться 25-процентными пошлинами, товары из второго — 10-процентными. Среди продуктов, на которые будут распространяться ограничения, — американский виски, кленовый сироп, кетчуп, горчица и майонез, металлические пивные бочки, туалетная бумага и спальные мешки.

Американский Минфин ранее объявил, что президент США Дональд Трамп 1 июня введет тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики.