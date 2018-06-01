Премьеры стран СНГ по итогам встречи в Душанбе подписали пакет документов

Премьер-министры стран СНГ по итогам заседания Совета глав правительств подписали пакет документов, касающихся расширения взаимодействия в экономике, инновационной деятельности, экологии, медицине, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Соглашением о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности предусматривается развитие механизма оценки стоимости прав на объекты интеллектуальной собственности, совершенствование системы подготовки кадров по направлениям инновационного менеджмента, коммерциализации технологий в этой сфере. Еще одно соглашение направлено на оптимизацию обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования и создание региональной системы обращения с ними.

Соглашением о распространении документов по межгосударственной стандартизации за национальными органами государств - участников СНГ закрепляется исключительное право на их передачу, установление обязательств по защите. Договор будет способствовать обеспечению единства принципов достоверности, актуальности применяемых документов, легальности их обращения.

Для совершенствования таможенного администрирования скреплен подписями Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 1994 года. В соответствии с этим документом создается возможность обмена запросами не только между центральными, но и непосредственно между территориальными таможенными органами стран СНГ, вносятся изменения в ряд статей Соглашения, касающихся сферы его применения, передачи сведений, формы, содержания и выполнения запроса, использования полученной информации.

Кроме того, на заседании Совета глав правительств СНГ утверждена Концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики, разработки передовых энергетических технологий и План первоочередных мероприятий по ее реализации. Премьер-министры утвердили Порядок разработки межгосударственных инновационных проектов и их финансирования в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2020 года.

Также приняты Комплекс совместных действий по профилактике и борьбе с бешенством до 2025 года и утверждено положение о Съезде учителей и работников образования государств - участников СНГ. Для активизации инновационной деятельности молодежи, привлечения ее к решению задач социально-экономического развития государств утверждено Положения Международного молодежного проекта "100 идей для СНГ".

Кроме того, принято несколько решений, касающихся организации работы органов СНГ.

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в ноябре в Казахстане, сообщил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, главы делегаций обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества. В ходе работы в узком составе премьер-министры "по предложению Республики Казахстан приняли решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в ноябре этого года в городе Астана", сказал он.





