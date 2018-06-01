Зограб Мнацаканян продолжает получать поздравления по поводу назначения на должность министра иностранных дел
Зограб Мнацаканян продолжает получать поздравления по поводу назначения на должность министра иностранных дел Республики Армения.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в своем поздравительном послании выражает благодарность Зограбу Мнацаканяну за поддержку и сотрудничество, оказанное во время его пребывания на посту Постоянного представителя Армении в ООН, надеясь на личную приверженность новоназначенного министра дальнейшему углублению партнерства между Арменией и Организацией Объединенных Наций.
Антонио Гутерриш также выражает твердую и решительную поддержку ООН важнейшим усилиям сопредседательства Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.
В своем поздравительном послании госсекретарь Соединенного королевства по иностранным делам и делам Содружества Борис Джонсон выражает Зограбу Мнацаканяну свои добрые пожелания в связи с назначением на посту министра иностранных дел и выражает готовность Соединенного королевства содействовать процессу реформ в Армении.
В своем послании министр иностранных дел Соединенного королевства отмечает, что у Армении большой потенциал и выражает желание и дальше углублять армяно-британские двусторонние отношения.
Премьер-министр Израиля, министр иностранных дел Биньямин Нетаньяху в своем поздравительном послании Зограбу Мнацаканяну выражает приверженность израильской стороны расширению сотрудничества между двумя странами во всех областях, представляющих взаимный интерес, выражая убежденность в том, что во время пребывания в должности новоназначенного министра иностранных дел эти отношения и дальше будут развиваться.
Биньямин Нетаньяху также приглашает министра иностранных дел Армении посетить Израиль, чтобы обсудить пути дальнейшего расширения и углубления двустороннего сотрудничества.
В своем послании Зограбу Мнацаканяну министр иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис отмечает, что рад видеть «друга Швейцарии» на посту министра иностранных дел Армении и желает ему успехов в выполнении его миссии. Иньяцио Кассис выражает убежденность в том, что армяно-швейцарские дружественные отношения будут еще больше укреплены и подчеркивает готовность вместе работать.
В своем поздравительном письме министр иностранных дел Японии Таро Кано отмечает, что Армения играет важную роль в процессе поддержания мира и стабильности на Южном Кавказе, подчеркивая важность устойчивого развития Армении для Японии.
Таро Кано в своем послании отмечает, что в течение четвертьвековой истории двусторонних отношений армяно-японские отношения активно развивались. Он выражает готовность встретиться с министром иностранных дел Армении в ближайшем будущем и активно сотрудничать с целью углубления связей между двумя дружественными странами.
Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева, поздравляя своего армянского коллегу в связи с вступлением в должность, отмечает, что отношения между двумя странами и народами имеют долгую историю, постоянно развиваясь в духе уважения, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Министр иностранных дел Болгарии также отмечает, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС будет в скором времени ратифицировано Болгарией, подчеркивая, что Соглашение будет способствовать углублению отношений не только между Арменией и Европейским Союзом, но и в двустороннем формате.
Министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец, поздравляя Зограба Мнацаканяна в связи с его назначением на пост министра иностранных дел, выражает уверенность в том, что дружественные и партнерские отношения между Арменией и Словенией будут и дальше развиваться как в двустороннем формате, так и на международных платформах.
Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович в своем поздравительном послании выражает уверенность, что уже существующие между двумя странами дружественные отношения будут и далее укрепляться и развиваться совместными усилиями.
Министр иностранных дел Шри-Ланки Тилак Марапана, поздравляя министра иностранных дел Армении в связи со вступлением на должность и выражая наилучшие пожелания, выражает надежду, что совместными усилиями будут развиты двусторонние взаимовыгодные связи на благо обеих стран и народов.
Министр иностранных дел Мальты Кармело Абела в своем послании отмечает, что Мальта готова продолжить развивать теплые отношения с Арменией и готова к поиску новых путей углубления многогранного сотрудничества.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья, поздравляя своего армянского коллегу, выражает готовность продолжить совместную работу по укреплению отношений между двумя странами.