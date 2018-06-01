Зограб Мнацаканян продолжает получать поздравления по поводу назначения на должность министра иностранных дел Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в своем поздравительном послании выражает благодарность Зограбу Мнацаканяну за поддержку и сотрудничество, оказанное во время его пребывания на посту Постоянного представителя Армении в ООН, надеясь на личную приверженность новоназначенного министра дальнейшему углублению партнерства между Арменией и Организацией Объединенных Наций.

Антонио Гутерриш также выражает твердую и решительную поддержку ООН важнейшим усилиям сопредседательства Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

В своем поздравительном послании госсекретарь Соединенного королевства по иностранным делам и делам Содружества Борис Джонсон выражает Зограбу Мнацаканяну свои добрые пожелания в связи с назначением на посту министра иностранных дел и выражает готовность Соединенного королевства содействовать процессу реформ в Армении.

В своем послании министр иностранных дел Соединенного королевства отмечает, что у Армении большой потенциал и выражает желание и дальше углублять армяно-британские двусторонние отношения.

Премьер-министр Израиля, министр иностранных дел Биньямин Нетаньяху в своем поздравительном послании Зограбу Мнацаканяну выражает приверженность израильской стороны расширению сотрудничества между двумя странами во всех областях, представляющих взаимный интерес, выражая убежденность в том, что во время пребывания в должности новоназначенного министра иностранных дел эти отношения и дальше будут развиваться.

Биньямин Нетаньяху также приглашает министра иностранных дел Армении посетить Израиль, чтобы обсудить пути дальнейшего расширения и углубления двустороннего сотрудничества.

В своем послании Зограбу Мнацаканяну министр иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис отмечает, что рад видеть «друга Швейцарии» на посту министра иностранных дел Армении и желает ему успехов в выполнении его миссии. Иньяцио Кассис выражает убежденность в том, что армяно-швейцарские дружественные отношения будут еще больше укреплены и подчеркивает готовность вместе работать.

В своем поздравительном письме министр иностранных дел Японии Таро Кано отмечает, что Армения играет важную роль в процессе поддержания мира и стабильности на Южном Кавказе, подчеркивая важность устойчивого развития Армении для Японии.

Таро Кано в своем послании отмечает, что в течение четвертьвековой истории двусторонних отношений армяно-японские отношения активно развивались. Он выражает готовность встретиться с министром иностранных дел Армении в ближайшем будущем и активно сотрудничать с целью углубления связей между двумя дружественными странами.

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева, поздравляя своего армянского коллегу в связи с вступлением в должность, отмечает, что отношения между двумя странами и народами имеют долгую историю, постоянно развиваясь в духе уважения, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Министр иностранных дел Болгарии также отмечает, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС будет в скором времени ратифицировано Болгарией, подчеркивая, что Соглашение будет способствовать углублению отношений не только между Арменией и Европейским Союзом, но и в двустороннем формате.

Министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец, поздравляя Зограба Мнацаканяна в связи с его назначением на пост министра иностранных дел, выражает уверенность в том, что дружественные и партнерские отношения между Арменией и Словенией будут и дальше развиваться как в двустороннем формате, так и на международных платформах.

Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович в своем поздравительном послании выражает уверенность, что уже существующие между двумя странами дружественные отношения будут и далее укрепляться и развиваться совместными усилиями.

Министр иностранных дел Шри-Ланки Тилак Марапана, поздравляя министра иностранных дел Армении в связи со вступлением на должность и выражая наилучшие пожелания, выражает надежду, что совместными усилиями будут развиты двусторонние взаимовыгодные связи на благо обеих стран и народов.

Министр иностранных дел Мальты Кармело Абела в своем послании отмечает, что Мальта готова продолжить развивать теплые отношения с Арменией и готова к поиску новых путей углубления многогранного сотрудничества.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья, поздравляя своего армянского коллегу, выражает готовность продолжить совместную работу по укреплению отношений между двумя странами.