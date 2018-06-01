Знаменитости предпочли дешевую бижутерию бриллиантам

Знаменитости начали появляться в недорогих украшениях производителя бижутерии 8 Other Reasons, и фотографии с ними появились в официальном Instagram-аккаунте бренда.

Среди любительниц дешевых ожерелий оказалась американская супермодель Белла Хадид. Ее сфотографировали в подвеске Kim стоимостью 17,5 доллара, передает Арменпресс.

Певицу Кэти Перри заметили в массивных серьгах Shine On за 60 долларов.

Немецкая модель и актриса Жасмин Сандерс выбрала пластмассовые серьги Printed hoops, которые доступны на сайте 8 Other Reasons по цене 57 долларов.

Позолоченные серьги Bahamma Mamma за 36 долларов надела модный блогер Джилл Уоллес.

Пуэрто-риканская топ-модель Джоан Смоллс снялась в серьгах Liv стоимостью 48 долларов.