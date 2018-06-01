Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июнь

Кошка заменила мать новорожденной рыси


Руководство зоопарка уточняет, что, несмотря на улучшение здоровья мамы-рыси, они не хотят рисковать и отдавать ей малышку, поскольку неизвестно, как она отреагирует на детеныша, как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости. Имя для малышки-рыси еще не определили. Зоопарк планирует объявить конкурс среди своих гостей на лучшее имя.





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