Кошка заменила мать новорожденной рыси

Руководство зоопарка уточняет, что, несмотря на улучшение здоровья мамы-рыси, они не хотят рисковать и отдавать ей малышку, поскольку неизвестно, как она отреагирует на детеныша, как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости. Имя для малышки-рыси еще не определили. Зоопарк планирует объявить конкурс среди своих гостей на лучшее имя.



