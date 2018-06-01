Canon распрощался с пленочной эпохой

Японская компания Canon прекратила реализацию своей последней пленочной фотокамеры EOS-1V. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Sankei.

Официально производство данной модели было прекращено в 2010 году, с тех пор компания распродавала продукцию со складов. Несмотря на изъятие модели из ассортимента, Canon продолжит сервисное обслуживание таких камер до 31 октября 2025 года. При этом в ремонте может быть отказано уже в 2020 году, если закончатся произведенные запчасти.

Первая цифровая камера Canon RC-701 была представлена публике в 1984 году, и с тех пор компания начала акцентироваться именно в данном направлении.

Canon была создана в 1937 году под названием Precision Optical Instruments.