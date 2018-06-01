Успех тредиционных медиа-средств обусловлен применением новейших достижений отрасли: выступление директора «Арменпресс» на первом медиа-саммите ШОС

Главнейшей миссией журналистики в современном переменчивом мире является не забывать при принятии решений информативного характера о моральных обязательствах. Об этом на первом медиа-саммите ШОС в Пекине сказал директор «Арменпресс» Арам Ананян во время обсуждения по теме «Строя новые платформы для медиа-сотрудничества, во имя общего развития». В своем выступлении он подчеркнул, что в своременном мире все СМИ оказались перед новыми вызовами и переживают этап неопределенности. Наличие искусственного интеллекта, социальных сетей, прямых эфиров и срочных сообщений при сборе и подготовке информационных сообщений традиционными СМИ, в частности, информационными агентствами, ставят их в положение, когда они не могут успешно конкурировать без сотрудничества.

«Срочной необходимостью является создание новых платформ, которые станут гарантией лучшего будущего для традиционной журналистики. Главнейшей миссией журналистики в современном переменчивом мире является не забывать при принятии решений информативного характера о моральных обязательствах»,- сказал директор «Арменпресс» Арам Ананян.

Он подчеркнул, что баланс всемирных медиа можно определить как сосуществование традиционной журналистики, новых медиа, соцсетей, гражданской журналистики – с одной стороны, и искусственного интеллекта – с другой.

«Наш опыт показывает, и я уверен, что то же самое и у вас, что наша аудитория становится все более требовательной. Она не хочет попросту видеть комментирования событий, она хочет знать – что происходит сейчас и здесь, в этот миг, будучи готовыми быть неделимой частью новостей»,- сказал директор «Арменпресс» Арам Ананян. По его словам, особая важность при этом уделяется созданию нового инструментария для развития возможностей информационных агентств, дающего возможность «постучаться в дверь» каждого человека из этой аудитории.

«Это те тенденции, очевидцами которых мы стали в Армении во время последних событий, ставших известными как «бархатная революция в Армении». Мы признательны более чем десятку наших мееждународных коллег, которые опирались на достоверную информацию «Арменпресс». Мы делали максимально возможное, чтобы обеспечить срочную и достоверную информацию. Мы благодарны вам за доверие и поддержку. Как агентство, обладающее широкими международными контактами и сотрудничеством, мы оптимистичны в прогнозах по поводу нашего будущего профессионального сотрудничества»,- сказал директор «Арменпресс» Арам Ананян.

Представляя «Арменпресс», Арам Ананян отметил, что в этом году агентство, основанное в декабре 1918 года, отмечает в этом году столетний юбилей.

«Наше агентство самое крупное и старое в Армении. Мы издаем 11 новостных лент на 4 языках, имеются печатный вариант, фото- и видео-службы. «Арменпресс» лидирует на информационном поле Армении. Мы горды своими читателями и подписчиками, рады констатировать доверие к нашей информации. Неслучайно большое количество ссылок на «Арменпресс» , как в местной, так и в международной прессе»,- сказал директор «Арменпресс» Арам Ананян.

По его словам, «Арменпресс» активно работает над модернизацией фото-службы. Задействован проект Armenpress History, в рамках которого проводится оцифровка богатых архивов «Арменпресс», и сейчас они доступны гражданам.

Как сказал директор «Арменпресс» Арам Ананян, агенство является членом 4 информационных организаций. Информационное агентство «Арменпресс» представляет Армению в Информсовете СНГ, в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, в Совете национальных информационных агентств стран Юговосточной Европы и Балкан (наблюдателем), и во Всемирном конгрессе информационных агентств.

В 2014-2016 гг. «Арменпресс» руководил в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, заседания которого, как и заседания Информсовета СНГ, в 2014 году проходили в Ереване.

«Арменпресс» имеет билатеральные договоры о сотрудничестве с более чем 20 передовыми информационными агентствами, причем около трех из них были заключены в последние 5 лет. Среди партнеров «Арменпресс» - ТАСС, Рейтерс, Синьхуан, ИРНА, МЕНА, БТА, Агерпресс, БЕЛТА, Казинформ, и многие другие, с кем «Арменпресс» обменивается сведениями и фотоснимками.

Сотрудники агентства периодически участвуют в международных конференциях, выставках и учебных программах.

«Важной частью нашей ежедневной информации является подготовка данных с использованием программного обеспечения, которое подготовлено с помощью фонда «Цебтр технологического развития», действующего в Ереване»,- сказал директор «Арменпресс» Арам Ананян.