Командир российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении полковник Владимир Елканов, подвел итоги боевой подготовки подразделений Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов за зимний период обучения 2017-2018 годов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на подведении итогов присутствовали заместители командиров воинских частей, командный состав всех степеней, начальники родов войск и служб, а также представители отдельных силовых структур России в Армении.

Военнослужащие соединения в установленные сроки выполнил все мероприятия, определенные требованиями организационно-методических указаний и приказа командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, плана подготовки военной базы и программ подготовки на учебный период.

«Впервые за всю историю существования российского соединения в Закавказье, военная база за период обучения, по всем показателям заняла второе место в военном округе», - отметил командир военной базы полковник Владимир Елканов.

В течение зимнего периода 2017-2018 годов в российской военной базе было проведено более 80 боевых стрельб отделений, 27 боевых стрельб взводов, 12 ротных тактических учений, 3 батальонных. Также проведено 1 тактико-специальное и 2 летно-тактических учения в составе соединения, с участием современных истребителей четвертого поколения МиГ-29, ударных Ми-24 и десантно-штурмовых Ми-8МТШ вертолетов с применением новой методики ведения общевойскового боя в разведывательно-ударных (огневых) контурах.

По аналогии периода прошлого года, интенсивность занятий по выполнению практических стрельб, вождению боевых машин и полетов на истребителях МиГ-29 и вертолетах Ми-8МТШ, Ми-24П увеличилась на 10 процентов. Было проведено около 3,5 тыс. занятий по огневой подготовке из стрелкового оружия и около 500 занятий из боевых машин. На занятиях по вождению бронетанковой и автомобильной военной технике проведено более 2 тыс. практических занятий, 1 тыс. зачетных и порядка 300 контрольных упражнений в сложных «экстремальных» климатических высокогорных условиях. Летный состав авиабазы Эребуни ЮВО, дислоцирующейся в г. Ереван совершили более 500 вылетов, где общий налет составил более 2 тыс. часов.

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны военной базы, выполняли боевые задачи в объединенной системе ПВО стран СНГ. На российских полигонах Краснодарского края и Астраханской области выполнили зачетные боевые стрельбы из ЗРК Бук М1-2, С-300В, «Стрела-10» и ПЗРК «Игла» по различным типам воздушных целей, в том числе и групповым на оценку «хорошо».

В ходе проведения в учебном периоде полевых занятий и лагерных сборов с военнослужащими соединения, специалисты подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) регулярно осуществляли учебно-боевые полеты, вели наблюдение и разведку за одиночными и групповыми объектами военной базы. Расчеты БЛА в режиме реального времени при ведении огня по целям условного противника передавали данные на командный пункт военной базы для корректировки огня и целеуказаний артиллеристам, танкистам и зенитчикам.

После подведения итогов зимнего периода обучения полковник Владимир Елканов поставил задачи на летний период обучения 2018 года.