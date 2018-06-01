В Японии создали робота с живыми мышцами

Исследователи из Токийского университета создали биогибридного робота, созданного на основе живой мышечной ткани крысы и каркаса из металла и пластика. Устройство имитирует движения человеческого пальца, оно способно перемещать небольшие предметы, сгибаясь в суставе, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Robotics, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Мускулы робота сокращаются, когда на них подается электрический ток. Сустав нового робота может сгибаться почти на 90 градусов, это позволяет выполнять сравнительно сложные задачи. Тем не менее, у живой ткани есть определенные ограничения: например, устройство может работать только в воде, потому что при постоянном движении мышца быстро изнашивается. Сейчас срок жизни искусственного мускула составляет не больше недели.