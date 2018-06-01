По делу об условном освобождении Амбика Сасуняна в Калифорнии пройдут слушания

В Калифорнии 29-го июня Совет по амнистиям осужденных рассмотрит обращение об условном освобождении Амбика Сасуняна, который в 1982 году был осужден на пожизненное заключение за убийство турецкого генерального консула в Лос-Анджелесе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Совета по амнистиям УИУ Калифорнии.

Консул Кемаль Арыкан был убит в Лос-Анджелесе, в своей машине, остановившейся на красный свет светофора. Одним из стрелявших в него был Сасунян. После убийства ответственность за него взяла на себя группа «Борцы за справедливость в вопросе Геноцида армян».

Во время судебного шроцесса прокуроры назвали мотивом Сасуняна месть за Геноцид армян в Османской империи. В 1984 году Амбик Сасунян был осужден на пожизненное заключение, без права на УДО, поскольку убийство было совершено на почве национальной розни.

Сасунян отрицал свою вину, и лишь 20 лет спустя, в 2002 году, за обещание освобождения, он рассказал о своем участии в убийстве, сказав, что делит скорбь семьи убитого им консула.

По договоренности с прокуратурой, она согласилась убрать из обвинительного заключения формулировку об убийстве на почве национальной розни, что дает ему право на УДО.

Слушания по этому делу прошли в 2006, 2010, и оба раза Сасуняну было отказано. В 2016 еще раз был поднят вопрос, с учетом того, что сасунян в детстве пережил психологическую травму, вследствие войны в Ливане, затем он осознал свою вину, раскаялся, в тюрьме учился. На этот раз в 2017 году свое вето наложил губернатор Калифорнии Джерри Браун.

Примечательно, что Браун вмеешался после встречи Трампа с Эрдоганом.

Турецкая пресса уже сообщила, что проживающие в Америке турки уже обратились в Совет по амнистиям, требуя не освобождать Сасуняна.