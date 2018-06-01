7-го июня в НС Армении обсудят программу правительства Армении
Правительство Армении предлагает созвать 7-го июня, в 11:00, внеочередное заседание НС Армении. Как передает «Арменпресс», вице-премьер Армении Тигран Авинян сказал, что в повестке будет обсуждение программы правительства Армении.
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