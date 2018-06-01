Китай снизит ввозные пошлины почти на полторы тысячи товаров

Власти Китая решили снизить с 1 июля импортные пошлины на 1,4 тысячи товаров народного потребления, средний уровень тарифов сократится с 15,5% до 6,9%, говорится в документе, опубликованном госсоветом КНР, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Снижение затронет товары широкого потребления в рамках так называемого режима наибольшего благоприятствования в торговле (MFN) по стандартам ВТО.

Сообщается, что снижение пошлин благоприятно для продвижения политики открытости Китая и представляет собой одну из важных мер в реализации обещанного Пекином облегчения доступа на китайский рынок для иностранных товаров.

Снижение происходит на фоне обострения торгового конфликта между Китаем и США, после того как Белый дом сообщил, что США 15 июня объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%.