На новой армянской почтовой марке будет изображен лауреат премии «Аврора» – 2017 Том Катена

Новая международная почтовая марка будет выпущена в июне Почтой Армении, национальной почтовой службой, совместно с Гуманитарной инициативой «Аврора». Том Катена, миссионер-католик из городка Амстердам в штате Нью-Йорк, стал лауреатом премии «Аврора» 28 мая 2017 года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Гуманитарной инициативы «Аврора». Будучи единственным врачом, постоянно проживающим на опустошенной войной территории Нубийских гор Судана, куда практически не доходит гуманитарная помощь, Катена спас тысячи жизней. Премия «Аврора», которую вручает Гуманитарная инициатива «Аврора», была создана от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям.

Это уже вторая марка, созданная Почтой Армении совместно с Гуманитарной инициативой «Аврора». В 2017 году в результате этого сотрудничества была выпущена марка, посвященная Маргерит Баранкитс, лауреату первой премии «Аврора». Так зародилась традиция помещать изображения лауреатов премии на почтовые марки Армении. В этом году выпуск и церемония гашения памятной марки станут частью программы мероприятий премии «Аврора» – 2018.

Марка «Аврора» также станет частью фандрайзинговой кампании инициативы. К каждой такой марке первого класса стоимостью 350 армянских драмов будет прилагаться благотворительный купон номиналом в 150 драмов. Таким образом, в общей сложности новая марка обойдется покупателю в 500 драмов, что составляет приблизительно один доллар США. Почта Армении будет отчислять 150 драмов из этой суммы Гуманитарной инициативе «Аврора». Благодаря этому поддерживать «Аврору» станет совсем просто.

«Миссия «Авроры» заключается в том, чтобы превратить Армению в международный гуманитарный центр и распространить концепцию благодарности в действии по всему миру. Традиция выпуска особой марки, которая разойдется по планете – важный элемент этой миссии. Так мы расширяем сообщество соратников «Авроры» и приглашаем всех присоединиться к этому движению», – заявил Нубар Афеян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора».

«Прошлогодний опыт оказался весьма успешным, и мы рады продолжению сотрудничества с Гуманитарной инициативой «Аврора». Мы намерены и дальше поддерживать глобальное гуманитарное движение, а также рассказывать миру об армянской культуре и истории. Мужество доктора Тома Катены и его преданность своей работе совершенно исключительны и стоят того, чтобы поделиться этой историей с каждым. Мы убеждены, что наша марка поможет узнать о Томе жителям всего мира», – отметил Хуан Пабло Гечичян, управляющий директор Haypost Trust Management.

«Я благодарен Гуманитарной инициативе «Аврора» и Почте Армении. Это только укрепляет мою решимость продолжать делать свою работу и убеждать общество в том, что каждый человек способен творить добро и помогать нуждающимся, невзирая на трудности и опасности. Я также вижу в этом очередную возможность привлечь внимание мира к страданиям населения Нубийских гор», – сказал Том Катена.

Дизайн был разработан Аллой Мингалевой, входящей в команду Гуманитарной инициативы «Аврора». Марка будет выпущена тиражом в 40 000 экземпляров. Торжественная церемония введения марки в обращение пройдет в июне 2018 года в присутствии Тома Катены, который приедет в Армению, чтобы принять участие в мероприятиях третьей ежегодной премии «Аврора».

Имена трех героев «Авроры» – 2018 были объявлены 24 апреля 2018 года , в день памяти жертв Геноцида армян. Один из этих героев станет лауреатом премии «Аврора»: его имя будет названо во время специальной церемонии, которая пройдет 10 июня 2018 года в Армении. Лауреат премии «Аврора» получит грант в размере 100 тысяч долларов и уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов.