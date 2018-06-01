В Армении начался летний период обучения военнослужащих ЮВО

Сегодня в российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, состоялись торжественные митинги, посвященные началу летнего периода обучения военнослужащих. На торжественном мероприятии вновь прибывшим военнослужащим командиры подразделений вручили штатное оружие и современные образцы вооружения и военной техники.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в Гюмрийского гарнизоне на мемориальном комплексе Воинской Славы у памятника военному конструктору, Герою России генерал-лейтенанту Михаилу Калашникову прошел ритуал вручения стрелкового оружия, в том числе автоматов и пулеметов Калашникова более 2 тыс. новобранцам соединения.

В парках боевых машин за военнослужащими состоялось закрепление вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобилей «Тигр», комплексов радиоэлектронной борьбы «Инфауна», разведывательных химических машин РХМ-6 и других современных образцов специальной техники, стоящей на вооружении военной базы в Закавказье.

Такие же по значимости торжественные мероприятия прошли в Ереванском гарнизоне в авиационной военной базе Эребуни. Там вновь прибывшим военнослужащим командование воинской части вручило стрелковое оружие на стоянке истребительной и армейской авиации рядом с истребителем МиГ-29, которому присвоено имя Героя России, военного летчика, генерал-майора авиации Суламбека Осканова.

Завершилось торжественное мероприятие проведением военным священником архимандритом Андреем (Вац) обряда освящения военнослужащих, вооружения и военной техники, посещением новобранцами военно-исторического музея воинской части и просмотром в клубе соединения документального фильма об истории создания российской военной базы, боевом пути и традициях.