Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июнь

В Армении завершилась ротация военнослужащих ЮВО


В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, завершилась плановая ротация военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, за двухмесячный подготовительный период в воинских частях Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов было заменено более 1,5 тыс. солдат и сержантов, которые приехали из воинских частей и учебных центров более 15 субъектов Российской Федерации.

Командование воинских частей провело ввод и распределение вновь прибывших военнослужащих на различные должности в подразделения авиации, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, инженерно-саперное, материально-техническое, противовоздушной обороны, разведки, связи, снайперов и др.

Военные психологи и медики соединений в течение адаптационного месячного периода проведут  тестирование и исследование военнослужащих по различным методикам изучения, с целью создания рекомендации для командиров.

В ходе плановой замены личного состава численность военной базы не изменилась.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации