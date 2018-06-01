В Армении завершилась ротация военнослужащих ЮВО

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, завершилась плановая ротация военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, за двухмесячный подготовительный период в воинских частях Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов было заменено более 1,5 тыс. солдат и сержантов, которые приехали из воинских частей и учебных центров более 15 субъектов Российской Федерации.

Командование воинских частей провело ввод и распределение вновь прибывших военнослужащих на различные должности в подразделения авиации, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, инженерно-саперное, материально-техническое, противовоздушной обороны, разведки, связи, снайперов и др.

Военные психологи и медики соединений в течение адаптационного месячного периода проведут тестирование и исследование военнослужащих по различным методикам изучения, с целью создания рекомендации для командиров.

В ходе плановой замены личного состава численность военной базы не изменилась.