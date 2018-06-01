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Мэр Еревана Тарон Маргарян направил поздравительное послание по случаю Международного дня защиты детей


Мэр Еревана Тарон Маргарян направил поздравительное послание по случаю Международного дня защиты детей. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В поздравительном послании мэра Еревана Тарона Маргаряна по случаю Международного дня защиты детей сказано:

«Дорогие дети,
сегодня ваш праздник - Международный день защиты детей, в связи с чем от всего сердца поздравляю всех вас. Беззаветная любовь и забота к детям, пожалуй, являются национальной особенностью армян. И с этой точки зрения не случайно, что для нас, взрослых, нет различия между своими и чужими детьми. Все вы, мои маленькие друзья-наши дети, и для нас особенно важно все то, что связанно с вами. И будьте уверены, что мы-ваши родители, учителя и родные, делаем все возможное, чтобы ваше детство было беззаботным и счастливым, чтобы вы получили хорошее образование, оправдали связанные с вами наши надежды и достигли своей мечты. 
Мои маленькие друзья,
Будьте уверены, что мы и впредь будем делать все возможное, чтобы наш город стал более удобным и красивым, а ваши будни -более интересными и радостными. Я убежден, что усилия взрослых помогут вам еще больше любить и ценить нашу 2800-летнюю столицу, будущими хозяевами которой будете вы, продолжая заботиться о нашем любимом городе и развивать его.
Еще раз поздравляя вас, желаю крепкого здоровья, беззаботного детства и улыбок.

ТАРОН МАРГАРЯН
Мэр Еревана».


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